Es werden immer mehr. Nun beenden auch die AZ Medien die Zusammenarbeit mit Publicitas per sofort. Dies geschiehe aufgrund der aktuellen Ereignisse sowie Zahlungsrückständen, heisst es in einer Mitteilung. «Wir bedauern diesen Schritt, zu dem wir uns nach den Entwicklungen in den letzten Monaten leider gezwungen sehen», steht in der Mitteilung.

Die AZ Medien informierten am Freitag ihre Kunden über die aktuelle Situation bezüglich der Publicitas und den Zahlungsrückständen, heisst es weiter. Die Werbekunden werden angehalten, ihre Buchungen per sofort direkt bei AZ Medien zu platzieren.

Am Mittwoch hatte bereits Tamedia die Geschäftsbeziehungen zu Publicitas beendet, am Donnerstag zogen zuerst Admeira, Ringier sowie Ringier Axel Springer Schweiz und später dann auch die NZZ-Mediengruppe nach (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)