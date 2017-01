Ringier: Auch Benno Tuchschmid geht zum «SonntagsBlick»

NZZ am Sonntag

Peter Wanner wehrt sich für SaS

In einer Gegendarstellung widerspricht Verleger Peter Wanner der NZZaS. Die «Schweiz am Sonntag» sei nicht am Ende. Die Redaktion hält an ihrer Darstellung fest.