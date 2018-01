Entlassungen bei der SDA: Auch SSM solidarisiert sich mit Angestellten

Entlassungen bei der SDA

Doris Leuthard will nicht intervenieren

Die Medienministerin sagt, dass der Bund nicht Aktionär der privaten Depeschenagentur ist. Diese hatte den Abbau von bis zu 40 Stellen angekündigt. Um politischen Druck auszuüben, hatte die Redaktion am Mittwoch einen offenen Brief an den Bundesrat verschickt.