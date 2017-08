Der Schweizer Networking- und Know-How-Event der Radiobranche «Radio Night 2017» lud bei sommerlichen Temperaturen und einer akustischen Performance von Pegasus zu anregenden Gesprächen und einem ausgelassenen Abend an der bezaubernden Zürichsee-Kulisse ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch die nationale Radioprominenz liess sich den Anlass nicht entgehen. So wurden am Haus am See in Zürich-Wollishofen der SRF3-Moderator Stefan Büsser, Energy-Moderator Sascha Wanner und Peter Wick von Meteonews angetroffen. Auch Axel Wüstmann, CEO der AZ Medien, Radiopionier Roger Schawinski und Thomas Schwetje, Marketingverantwortlicher von Coop, waren mit dabei.

Unter den Gästen fielen auch einige Gesichter der Schweizer Musikszene auf: So kam etwa Hitmill-CEO Roman Camenzind zum wiederholten Male beim Radio-Event vorbei. Ingesamt waren rund 340 Gäste an der «Radio Night 2017» dabei. (pd/tim)