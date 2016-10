Publicom: Aufbau des Schweizer Medienvielfaltsmonitors

Service-Public-Debatte

Der SRG geht es laut Roger de Weck gut

Trotz Stellenabbau und engem Finanzkleid will der Generaldirektor nicht klagen, wie er an einem Medientreffen in Bern sagt. Ausserdem bekräftigt er den Willen zur Kooperation mit privaten Verlegern.