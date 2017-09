Seit dem Launch im Jahr 2012 hat sich femininleben.ch laut NET-Metrix zum grössten Onlinemagazin für Schweizer Frauen entwickelt und sich so einen Namen als Special Interest Magazin gemacht. Doch dieser ändert sich nun nach fünf Jahren im Rahmen eines Rebrandings zu Femelle, wie es in einer Mitteilung heisst. «Wir freuen uns, den Erfolg von femininleben.ch mit neuem Namen, Logo und der weiterhin modernen Ausrichtung fortzusetzen», lassen sich die Inhaber von Carpe Media, Johannes Hummel und Andy Waldis, in der Mitteilung zitieren.

Thematisch orientiert sich auch «Femelle» an serviceorientierten, übersichtlich aufbereiteten und unterhaltenden Inhalten zu den Schwerpunkt-Themen Mode, Beauty, Liebe und Lifestyle, wie es weiter heisst. Die Plattform werde ihre hohe Präsenz auf Social Media, insbesondere Instagram, weiterhin ausbauen. «So stehen wir ständig im Austausch mit unseren Leserinnen», wird Redaktionsleiterin Gloria Karthan zitiert. (pd/tim)