Lokalinfo: Aus für den «Wochenspiegel»

von Edith Hollenstein

Der «Klotener Anzeiger» hat eine neue Besitzerin: Der Zürcher Zeitungsverlag Lokalinfo AG kauft der Spross AG per April 2017 die Verlagsrechte ab. Damit sei die Zukunft der Zeitung gesichert und auch die «intensive Zusammenarbeit» mit der Stadt Kloten, heisst es in einer Mitteilung.

Die Redaktion und die Verkaufsabteilung werden künftig in den Büros des «Stadt-Anzeiger Opfikon/Glattbrugg» in Glattbrugg beheimatet sein, welcher ebenfalls von der Lokalinfo AG herausgegeben wird. Die Mitarbeitenden des «Klotener Anzeigers» werden bis auf eine Person nicht übernommen. «10 Mitarbeitende können nicht weiterbeschäftigt werden, drei davon haben bereits von sich aus eine neue Stelle gefunden. Sieben Mitarbeitenden mussten wir die Kündigung aussprechen», sagt Kathrin Spross, Co-Inhaberin der Spross AG auf Anfrage von persoenlich.com.

Wochenspiegel-Leute machen «Klotener Anzeigers»

Gleichzeitig mit dem Kauf gibt die Lokalinfo bekannt, dass sie die in der Grossregion Kloten wöchentlich erscheinende Gratiszeitung «Wochenspiegel» Ende Jahr einstellen wird. Erst 2012 hatte die Lokalinfo den «Wochenspiegel» gekauft und ihn inhaltlich und gestalterisch erneuert. Von sechs werden vier Wochenspiegel-Mitarbeitende weiterbeschäftigt, unter anderem in Glattbrugg für den «Klotener Anzeiger», wie Verwaltungsratsmitglied Beat Rechsteiner auf Anfrage sagt. Von zwei Mitarbeitenden müsse man sich «leider trennen».

Mit diesem Schritt will die Lokalinfo AG ihre Stellung in der Flughafenregion stärken, wie es in der Mitteilung heisst. Insgesamt verlegt das Unternehmen mit Sitz in Zürich Altstetten im Kanton Zürich zehn Zeitungen und hat sich jüngst minderheitlich an der Tagblatt der Stadt Zürich AG beteiligt, welche mit dem «Tagblatt» das amtliche Publikationsorgan der grössten Schweizer Stadt herausgibt.

Verwaltungsratspräsident der Lokalinfo AG ist der Autoimporteur und frühere SVP-Nationalrat Walter Frey.