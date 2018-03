Das «Liechtensteiner Vaterland» heisst zumindest für einen Tag lang «Liechtensteiner Frauenland». Denn die Donnerstagausgabe steht ganz im Zeichen der Frau, passend zum Internationalen Tag der Frau, wie es in einer Mitteilung heisst.

Von Frauen, mit Frauen, für Frauen - die Ausgabe wurde weitgehend von Frauen gestaltet und geschrieben. Unter anderem erzählt Angela Matthes, CEO der Baloise Versicherung in Balzers, wie sie die Arbeitswelt in ihrer Führungsposition als Frau wahrnimmt. Vor allem geht sie im Interview auch darauf ein, wie sie sich im Berufsleben als Mann in derselben Position gefühlt hat, vor der Geschlechtstransformation.

Ausserdem kommt Volksblatt-Chefredaktorin Doris Quaderer zu Wort. Im Gespräch erzählt sie, wie herausfordernd es ist, sich als Frau auf diesem Posten zu behaupten. Die Lastwagenfahrerin Lena Kindle aus Triesen ruft die Frauen zu mehr Mut auf, in männerdominierten Berufen Fuss zu fassen. Frauen sind unterrepräsentiert. Sei es in der Arbeitswelt in Führungspositionen, in den Medien, in der Politik und Wirtschaft.

Die Redaktion im Medienhaus allerdings hat einen Frauenanteil von 61 Prozent. Mit dieser dieser Ausgabe möchte das Medienhaus ein Zeichen setzen, dass die Gleichstellung der Geschlechter noch nicht verwirklich ist. (pd/wid)