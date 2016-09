Weltwoche: Autor wegen übler Nachrede vor Bezirksgericht

Der stellvertretende Chefredaktor Gut vertrat ab Oktober 2014 in verschiedenen «Weltwoche»-Ausgaben die These, dass Sarasin als Professor an der Universität Zürich «aktiv mithalf, seine Geliebte zur Professorin an der eigenen Forschungsstelle zu machen», heisst es in der Anklageschrift.

Im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren, das im Jahr 2009 begann und 2011 mit der Berufung von Svenja Goltermann zur Professorin endete, schrieb Gut unter anderem von "Beziehungskorruption", von «Vetterliwirtschaft» und von einem «extremen Fall von Befangenheit».

Bedingte Geldstraffe und Busse gefordert

Gut beruft sich auf mehrere Quellen, welche diese Version bestätigen würden. Sarasin und Goltermann geben demgegenüber an, erst 2013, also lange nach dem Berufungsverfahren, ein Paar geworden zu sein.

Die Staatsanwaltschaft stützt die beiden Professoren: In ihrer Anklage schreibt sie, dass Gut «eine unwahre Tatsachenbehauptung aufgestellt» habe.

Wegen übler Nachrede und wegen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb beantragt die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung. Sie fordert eine bedingte Geldstrafe von 240 Tagessätzen zu 130 Franken sowie eine Busse von 6000 Franken. Das Zürcher Bezirksgericht wird heute Freitag über die Angelegenheit beraten. (sda)