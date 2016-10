Schweiz am Sonntag: AZ Medien prüft neue Wochenend-Zeitung

Die AZ Medien würden prüfen, wie oft ihre Zeitungen künftig noch auf Papier oder aber digital erscheinen müssen. Dies sagte «Schweiz am Sonntag»-Chefredaktor Patrik Müller vergangene Woche im Interview mit persoenlich.com nach seiner Ernennung zum Chefredaktor der «az Nordwestschweiz».

Nun zeigt sich, dass es bei den AZ Medien offenbar bereits konkrete Überlegungen gibt. Im wöchentlichen Info-Mail an die Redaktion, das persoenlich.com vorliegt, teilte Müller folgendes mit: «Es werden diverse Ideen und Modelle geprüft, darunter auch die Erweiterung der «Schweiz am Sonntag» zu einer Zeitung für das gesamte Wochenende, die am Samstag gedruckt erscheint und am Sonntag digital aktualisiert wird. Die Überlegungen stehen aber noch am Anfang.»

Auf Anfrage von persoenlich.com bestätigt Müller die Information. «Eine Zeitung für das ganze Wochenende, die Lesestoff für zwei Tage bietet und der klassischen Sonntagspresse einen Tag voraus ist, könnte eine Innovation sein», sagt er. Peter Wanner hatte, ebenfalls in einem «persönlich»-Interview, angedeutet, dass die gedruckte Montagsausgabe der «Aargauer Zeitung» nur noch digital erscheinen könnte. Müller sagt nun dazu: «Wir prüfen mehrere Ideen, es gibt noch keine Entscheide.» (ma)