Nachdem die Dornbusch Medien AG in Baden bereits im September mit «Kirche!» ein neues Servicemagazin für Angestellte und Ehrenamtliche in Landes- und Freikirchen lanciert hat, vermeldet sie nun für 2017 einen weiteren Zuwachs in der Produktepalette, schreibt Dornbusch Medien in einer Mitteilung. Diesmal im Bereich der Lokal- und Gratismedien.



Neu wird die Aktiengesellschaft Herausgeberin der Quartierzeitschrift «Fluntern», die 60 Jahre lang unter der Regie des ortsansässigen Quartiervereins produziert wurde. Das Badener Verlagshaus übernimmt den Titel in eigenem Risiko, arbeitet aber eng mit den bisherigen Partnern vor Ort wie dem Quartierverein, dem Quartiertreff Lokal und der katholischen und der reformierten Kirche Fluntern zusammen.









Das Magazin werde inhaltlich und grafisch komplett überarbeitet, Ende Januar 2017 neu lanciert und unter dem neuen Namen «Fluntermer» monatlich in alle Haushalte des Zürcher Quartiers Fluntern verteilt. (pd/clm)