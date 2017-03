Empfangsgebühr: Bakom zieht Billag-Fall vor Bundesgericht

«Wir sind der Auffassung, dass das Bakom im betroffenen Zeitraum die Mehrwertsteuer zu Recht auf die Gebührenzahlenden überwälzt hat», sagt Bakom-Sprecherin Caroline Sauser in der «NZZ am Sonntag». Der Fall geht zurück auf einen Entscheid des Bundesgerichts vom April 2015. Dieser besagt, dass die Empfangsgebühren nicht mehrwertsteuerpflichtig sind (persoenlich.com berichtete).



Daraufhin haben mehrere Gebührenzahler beim Bundesverwaltungsgericht auf rückwirkende Auszahlung der verrechneten Steuer geklagt. Im Januar nun hat das Gericht in einem ersten Fall dem Kläger Recht gegeben. Das Bakom muss ihm 45 Franken 35 Rappen zurückbezahlen, zuzüglich 5 Prozent Zinsen. Diesen Fall zieht das Bakom nun weiter.



Wie der Bund bei einer Niederlage verfahren würde, ist noch nicht geklärt. Auch nicht, ob alle Gebührenzahler ausbezahlt würden und bis wann die Rückwirkung reichen würde. Im Extremfall geht es um mehrere hundert Millionen Franken. Eine Rückzahlung würde wohl mit allgemeinen Bundesmitteln finanziert, sagt Sauser in der NZZaS: «Die Mittel müssten vom Parlament freigegeben werden.» (NZZaS/cbe)