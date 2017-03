Ringier Axel Springer Media: Baltisches Job-Portal übernommen

Ringier Axel Springer Media expandiert ihr Rubrikengeschäft nach Estland, Lettland und Litauen. Das schweizerisch-deutsche Gemeinschaftsunternehmen hat die Stellenportal-Betreiberin CV Keskus von der HeadHunter Group vollständig übernommen.

Angaben zum Kaufpreis machte Ringier Axel Springer Media in der Mitteilung vom Mittwoch nicht. CV Keskus besitzt die Stellenanzeigenportale cvkeskus.ee in Estland, cvmarket.lv in Lettland und cvmarket.lt in Litauen.

Jeden Monat verzeichnet das Stellenanzeigen-Unternehmen den Angaben zufolge über 1,8 Millionen Besucher und veröffentlicht über 6000 Stellenangebote. Chef bleibt Povilas Kytra, der seit zehn Jahren für das Unternehmen tätig ist.

Ringier Axel Springer Media mit Sitz in Zürich bündelt die Aktivitäten der beiden Medienkonzerne in Mittel- und Osteuropa. (sda/tim)