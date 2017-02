SWI swissinfo.ch: Balz Rigendinger wird Redaktionsleiter

Balz Rigendinger wird ab 1. April 2017 bei SWI swissinfo.ch Leiter der Redaktion Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der 45-Jährige kommt von der «Berner Zeitung», wo er seit 2012 als Leiter der Abendredaktion und als Auslandredaktor tätig ist. Er stieg als Gymnasiast in den Journalismus ein, wurde nach der Matura Lokalredaktor und studierte dann an der Zürcher Hochschule der Künste Fotografie. Nach Studienabschluss arbeitete er für diverse Medien in unterschiedlichen Funktionen, etwa als Fotograf bei der «Sonntagszeitung», als Reporter bei «Facts» und als Bildchef beim «Sonntagsblick». Führungsfunktionen übernahm Rigendinger ab 2007, unter anderem war er im Leitungsteam des Ringier Newsrooms und als Chefproduzent bei «Blick am Abend» tätig.

Balz Rigendinger ist Vater von drei Kindern und wohnt in Biel. (pd/frt)