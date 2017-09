Mannschaft-Magazin: Bastian Baumann wird Onlineleiter

Bastian Baumann ist neuer Leiter von mannschaft.com, der Newsplattform von «Mannschaft Magazin». Der 33-Jährige hat die neu geschaffene Stelle diese Woche angetreten, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dem Ausbau der Onlineredaktion möchte das Magazin, das sich an die heutige Schwulen-Generation richtet, seine Onlinepräsenz stärken. Baumann werde für die Koordination des Contents und des Online-Teams sowie für den Auftritt in den sozialen Medien zuständig sein. Er werde zudem monatlich als freischaffender Journalist auch für die Print-Ausgabe vom «Mannschaft Magazin» schreiben.

Baumann, Kommunikationsexperte und LGBT-Aktivist, war zuvor während dreieinhalb Jahren Geschäftsleiter von Pink Cross, dem nationalen Dachverband für schwule Männer und ist den Leser und Leserinnen des «Mannschaft Magazins» laut Mitteilung bereits durch seine Kolumnen oder Gastbeiträge bekannt.

«Nach vielen Jahren als News-Konsument bin ich besonders motiviert, nun auf der Seite der News-Schreiber zu stehen», sagt Baumann gemäss Mitteilung. «Bastian verfügt über ein ausgeprägtes Gespür für Themen, die bewegen», lässt sich Thomas Künzi, Mitgründer und Geschäftsleiter vom «Mannschaft Magazin», darin zitieren.

Das gedruckte Magazin erscheint zehnmal jährlich mit zwei länderspezifischen Ausgaben, deren Redaktion von Greg Zwygart in der Schweiz und von Kriss Rudolph in Deutschland geleitet wird. «Mannschaft Magazin» und mannschaft.com werden vom unabhängigen Verlag Lautes Haus mit Sitz in Bern herausgegeben. (pd/tim)