Happy Day: Beanstandungen gegen Blackface-Sketch

Zwei Wochen sind vergangen, seit die deutsche Sendung «Verstehen Sie Spass?» den SRF-Moderator Röbi Koller in seiner Sendung «Happy Day» reingelegt hat (persoenlich.com berichtete). Der deutsche Moderator Guido Cantz war als dunkelhäutiger Südafrikaner in der Sendung aufgetreten und hat sich als Vater einer jungen Dame ausgegeben.

Am Samstagabend nun wurde der Beitrag im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Zuvor hatten die Macher aufgrund des Blackface-Sketchs heftige Kritik einstecken müssen. Darauf ging Cantz nach der Sendung auch ein: Der Sketch sei absolut nicht rassistisch gemeint gewesen, sagte er. Falls er Zuschauer aber tatsächlich verletzt haben sollte, so tue es ihm leid.

Die Aktion wird in der Schweiz aber weitere folgen haben. Wie der SRG-Ombudsmann Roger Blum gegenüber dem «Sonntagsblick» sagte, habe es eine «ganze Anzahl Beanstandungen zum Blackfacing in ‹Happy Day› beziehungsweise dem Intermezzo von ‹Verstehen Sie Spass?›» gegeben. Blum kündigt eine Untersuchung an. Weiter dazu äussern wolle er sich erst, wenn ihm die Stellungnahme der zuständigen «Verstehen Sie Spass?»-Redaktion vorliege. (wid)