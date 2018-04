Bundesamt für Kommunikation: Bernard Maissen wird Bakom-Vizedirektor

Bernard Maissen wird Vizedirektor im Bundesamt für Kommunikation. Der ehemalige Chefredaktor der Nachrichtenagentur SDA übernimmt am 1. Mai die Leitung der Abteilung Medien. Der Bündner tritt die Nachfolge von Roberta Cattaneo an, wie das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) am Dienstag mitteilte. Damit er die Arbeit aufnehmen könne, werde Maissen Ende April aus der Eidgenössischen Medienkommission austreten. Dieses Amt hatte der 57-Jährige seit 2013 inne.

Maissen war bis Ende 2017 Chefredaktor und Geschäftsleitungsmitglied der SDA. Zur Agentur stiess er bereits im Jahr 1992. Zunächst war er als Korrespondent für Graubünden und Liechtenstein tätig, ehe er die Leitung der Inland-Redaktion und später die Gesamtleitung der deutschsprachigen Redaktion übernahm. Von 2003 bis 2005 machte er einen Abstecher zur SRG, wo er als Chefredaktor von Radio Rumantsch arbeitete. Danach kehrte er als Chefredaktor und Mitglied der Geschäftsleitung zur SDA zurück.

Im Mai übernimmt er nun die Abteilung Medien beim Bakom. Dieses ist unter anderem dafür zuständig, die Rahmenbedingungen für die elektronischen Medien zu setzen und deren Einhaltung zu überwachen. Dazu gehört auch die Verteilung der Gebührengelder oder das Prüfen von Konzessionsgesuchen. Maissens Vorgängerin Roberta Cattaneo hatte die Stelle bereits im Januar niedergelegt. Sie wechselte zur SBB, wo sie die Koordination der Region Süd übernommen hat. (sda/wid)