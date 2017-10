Beim Infografik-Award der Deutschen Presse-Agentur (DPA) hat die «BZ Berner Zeitung» in der Kategorie «Nachrichtliche Infografiken» den zweiten Rang erreicht. Ausgezeichnet wurde die Zeitung für die Online-Grafik-Serie «Bern in Zahlen». Auf Platz eins steht das Magazin «Capital» mit einer Darstellung der weltweiten Militärausgaben produziert von Ole Häntzschel, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Sieger werden am 9. November im Newsroom der Deutschen Presse-Agentur in Berlin ausgezeichnet.

Der DPA-Infografik Award ist einer der wichtigsten Preise für Infografiken im deutschsprachigen Raum. Die Fachjury beurteilte über 180 Wettbewerbsbeiträge, darunter 80 Online-Grafiken. In diesem Jahr feiert der Branchenpreis der DPA-Tochter sein zehnjähriges Jubiläum.

Daniel Barben und das Infografik-Team der «Berner Zeitung» wurden bereits 2012 beim renommierten Malofiej-Award für die Grafik «Das Jahr 2011 in Schlagzeilen» als einzige Zeitung aus dem deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Auch 2013 belegten das Team den zweiten Platz am Infografik-Award der Deutschen Presse-Agentur. (pd/wid)