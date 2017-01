Presserat: Beschwerde von SP-Politikerin abgelehnt

Gratis-Sonntagszeitung

SBB erschweren Blochers Projekt

Vorschriften für Zeitungsboxen an Bahnhöfen stehen der Rentabilität eines möglichen sonntäglichen Gratisblatts im Weg. In Zeitungsboxen an Bahnhöfen dürfen Zeitungen keine Einsteckwerbung beinhalten. Es könnte zu viel Papier herumliegen.