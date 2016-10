Prix Europa: Bewerbungen von über 200 Produktionen

Produktionen für Fernsehen, Radio und Online aus 24 Ländern bewerben sich in diesem Jahr für den Medienpreis Prix Europa. Die insgesamt 231 Beiträge werden in Berlin von den Juroren gesichtet, am 21. Oktober sollen die Preisträger feststehen.

Getragen wird der Prix Europa unter anderem von den europäischen Rundfunkanstalten, die seit 1987 damit die besten Medienproduktionen des Kontinents auszeichnen. Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) ist etwa mit seinem Spielfilm «Lina» (siehe Making-of oben) oder der Dokumentation «Die Macht des Volkes» nominiert (Video unten).

Die insgesamt 13 Preise sind mit jeweils 6000 Euro dotiert. Erstmals können Filmfans daheim die Filmproduktionen online sehen: Eine Woche lang sind rund um die Uhr die 91 nominierten Filme abrufbar. Über die Gewinner der besten Online-Produktion stimmt das Internet-Publikum ab. (sda/dpa)