Schweiz aktuell: Bigna Silberschmidt stösst zum Moderationsteam

Bei «Schweiz aktuell» stösst Bigna Silberschmidt neu zum Moderationsteam. Nach einer Einarbeitungszeit wird sie das Regionalmagazin alternierend mit Sabine Dahinden, Katharina Locher, Otmar Seiler und Michael Weinmann präsentieren, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Silberschmidt hat an der Universität Fribourg 2010 den Bachelor in Medien- und Kommunikationswissenschaften und 2013 einen dreisprachigen (D, F, E) Master in Betriebswirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Marketing, Strategisches Management und Nonprofit-Management abgeschlossen.

Von 2010 bis 2012 war sie Redaktorin und stellvertretende Redaktionsleiterin bei 20 Minuten Bern. Anschliessend arbeitete sie als freischaffende Journalistin für diverse Fachzeitschriften. Von 2010 bis 2014 war die 30-Jährige zudem Mitherausgeberin und Redaktorin des Reportagemagazins «Zalle».

Mitarbeit bei «SRF Menschmaschine» und «Hallo SRF»

Zu Schweizer Radio und Fernsehen kam Silberschmidt 2015. Zunächst als Praktikantin bei Radio SRF 3, wo sie unter anderem auch für «Jeder Rappen zählt» als Reporterin zum Einsatz kam. Danach wechselte sie 2016 als Redaktorin zu «Schweiz aktuell». Daneben war sie auch für den Thementag «SRF Menschmaschine» und «Hallo SRF» tätig.

Silberschmidt folgt nun Anfang 2017 nach einer Einarbeitungszeit als Moderatorin von «Schweiz aktuell» auf Anna Maier, die SRF per Ende Jahr verlässt, um eine Stelle in der Privatwirtschaft anzutreten (persoenlich.com berichtete).

Basil Honegger, Redaktionsleiter «Schweiz aktuell», freut sich ein «Nachwuchstalent» für sein Moderationsteam gewonnen zu haben. «Ihre gewinnende Art, das feine journalistische Gespür und ihr Ostschweizer Dialekt werden die Sendung bereichern», wird er in er Mitteilung zitiert. (pd/wid)