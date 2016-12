Ringier Axel Springer Schweiz: «Bilanz» erscheint künftig wieder monatlich

Die «Bilanz» wurde 1977 als Monatsmagazin gegründet, 2005 entschieden sich die Macher für einen 14-täglichen Rhythmus. Nach elf Jahren kehrt die «Bilanz» zu ihren Wurzeln zurück und erscheint ab 2017 wieder als klassisches Monatsmagazin. «Es ist damit kein Stellenabbau verbunden», sagt Sprecherin Karin Heim auf Anfrage von persoenlich.com.

Trotz Rhythmuswechsel soll nicht auf bewährte Elemente verzichtet werden. Statt wie bisher 84 Seiten ist die neue Monatsausgabe im Schnitt 110 Seiten stark, heisst es in einer Mitteilung. Neue Rubriken ergänzen die bestehenden: So wird in der «Bilanz»-Ausgabe vom 27. Januar 2017 erstmals die «Frau» beziehungsweise der «Mann des Monats» porträtiert – angelehnt an das Traditionsformat «Mann des Monats», das bis 2006 ein Markenzeichen der «Bilanz» war. Die bisherigen Ressorts «Unternehmen» und «Trends» werden im neuen Ressort «Markets» zusammengefasst. Zentrale Geschichten wie «Titel» oder «Gespräch» werden separat herausgestrichen, um die Leserführung zu verbessern und klare Schwerpunkte zu setzen.



Insgesamt konzentriert sich die «Bilanz»-Redaktion ab 2017 stärker auf exklusive Informationen, fundierte Recherchen, prägnante Analysen und Informationen, die über den Tag hinaus Bestand haben und für die Schweizer Wirtschaftsakteure relevant sind. «Wir filtern und kuratieren die wichtigsten Themen für unsere Leserschaft und bieten ihr gleichzeitig einen Blick auf die Schweizer Wirtschaft, den sie sonst nirgends findet», wird Chefredaktor Dirk Schütz in der Mitteilung zitiert.

Wartezeit wird mit Newsletter überbrückt

Zusätzlich zur Print-Ausgabe erhalten Abonnenten ab Januar einen wöchentlichen Newsletter mit Aktualitätsbezug sowie Insider-Perspektiven zu den Köpfen der Woche. Das Angebotspaket wird abgerundet durch das überarbeitete Online-Angebot der Wirtschaftsmedien von Ringier Axel Springer Schweiz. Dank komplettem Relaunch im zweiten Quartal 2017 stehen die digitalen Angebote von Bilanz.ch und Handelszeitung.ch in aufgefrischter Form bereit und mit noch mehr nützlichen Funktionalitäten und spannenden Inhalten. Unter anderem baut die Redaktion die Rankings und «Die 300 Reichsten» weiter aus.



Die Lancierung der neuen «Bilanz» wird durch eine grosse Abo-Akquisitionskampagne in Print und Online begleitet. Für Anzeigenkunden bedeutet der Rhythmuswechsel bessere Kontaktchancen, die Aussicht auf höhere Pick-up-Werte und eine längere Lesedauer. Die Anzeigenpreise bleiben unverändert, mit Ausnahme bestimmter Sonderwerbeformen, die stark nachgefragt und nur limitiert verfügbar sind.



«Das Jahresabo wird günstiger, obwohl der Umfang grösser wird», sagt Heim auf Anfrage. Der Preis für ein «Bilanz»-Jahresabo beträgt ab kommendem Jahr 198 Franken statt bisher 218 Franken, der Einzelverkaufspreis liegt bei 12 Franken. «Als Basis für die Preisbildung haben wir eine gross angelegte Marktforschung bei bestehender und ehemaliger Leserschaft durchgeführt», so die Sprecherin weiter. (pd/cbe)