SRF: Bis zu 1,7 Millionen Personen schauen #SUISER

Xherdan Shaqiri sicherte den Schweizer 2:1-Erfolg gegen Serbien in Extremis. Dem dramatischen Spielverlauf entsprechend erzielte die Schlussminute der zweiten Schweizer WM-Partie den Zuschauerspitzenwert von 1,7 Millionen Personen, wie SRF mitteilt. Im Durchschnitt über das ganze Spiel waren am Freitagabend 1’274’000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf SRF zwei zugeschaltet, was einen Marktanteil von 66,9 Prozent bedeutet (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Die Zuschauerzahlen sind damit etwas tiefer als beim 1:1-Unentschieden gegen den fünfmaligen Weltmeister Brasilien. Hier hatten bis zu 1,9 Millionen Deutschschweizer den Kanal von SRF zwei gewählt. Ein Rekord (persoenlich.com berichtete).

Auch auf srf.ch/sport und in der SRF-Sport-App stiess das zweite WM-Spiel der Schweizer Nationalmannschaft auf grosses Interesse. Auf den SRF-Onlineplattformen erzielte die Partie total 382’000 Livestream-Starts. (pd/cbe)