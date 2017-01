Fenster zum Sonntag: Bischoff folgt auf Single

Nach 22 Jahren als Chefredaktor von «Fenster zum Sonntag» geht Jürgen Single Ende August 2017 in den Ruhestand. Michael Bischoff übernimmt die Chefredaktion per 1. Juni 2017, wie es in einer Mitteilung heisst.



Der Theologe Michael Bischoff arbeitet seit 2009 als TV-Redaktor bei Alphavision für die Magazinsendungen von «Fenster zum Sonntag». Nach dem Studium war Michael Bischoff Pfarrer einer evangelischen Gemeinde, Studienleiter und Dozent von IGW International und Leiter einer Handels- und Wirtschaftsschule in Bern. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Jürgen Single wird Alphavision und das «Fenster zum Sonntag» Ende August verlassen. Er habe die TV-Reihe von Anfang an mit aufgebaut und mitgeprägt, schreibt das Unternehmen weiter.

«Fenster zum Sonntag» wird seit 21 Jahren auf dem Schweizer Fernsehen ausgestrahlt. Im Mai 1995 erteilte der Bundesrat Alphavision die Sendekonzession und am 17. September 1995 erfolgte der Sendestart auf «Schweiz4». (pd/wid)