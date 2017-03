Ringier: «Blick» erscheint auf Türkisch

«Stimmt Nein zu Erdogans Dikatur!», titelt der «Blick» am Montag. Die Redaktion habe beschlossen, sich in die Verfassungsabstimmung in der Türkei einzumischen. Um das zu verdeutlichen, wurden verschiedene Artikel auf der Front und im vorderen Zeitungsteil auf Türkisch abgedruckt.

«Wer in seinem Heimatland diktatorische Verhältnisse einführen will – bitte schön. Aber dann soll er auch unter ihnen leben. Deshalb ruft Blick alle Türkinnen und Türken in der Schweiz auf: Stimmen Sie Nein zum Referendum und damit Nein zu einem autoritären System in der Türkei!», schreibt die Redaktion. Wer in der demokratischen Schweiz leben wolle, müsse einstehen für die Werte von denen er profiziere – «oder konsequenterweise in sein Heimatland zurückkehren».



Die Türken sind aufgerufen, am 16. April über ein Referendum in ihrem Land abzustimmen, das dem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mehr Macht verleihen würde.









BLICK heute auf Türkisch! Aufruf an Türken in der Schweiz: Stimmt Nein zu Erdogans Diktatur! https://t.co/Ic7K54ObKh pic.twitter.com/QNX4ruq5V4 — Christian Dorer (@ChristianDorer) 13. März 2017



Auf Twitter löste Chefredaktor Christian Dorer mit dieser klaren Haltung zahlreiche Kommentare aus. (eh)