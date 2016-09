Ringier: Blick-Gruppe lanciert Virtual-Reality-App

In einem Kampfjet der Schweizer Luftwaffe über die Alpen fliegen, durch Steilwände auf den Eiger klettern und im Ferrari über die Rennpiste sausen: Als eines der ersten Medienhäuser überhaupt lanciert Ringier in der Blick-Gruppe die Virtual-Reality-App «BlickVR».

Die App ist kostenlos verfügbar für iPhone, Android und auch für die Samsung-Brille Gear VR. Mit «BlickVR» finde man nicht nur laufend neue 360-Grad-Videos zentral in einer App, sondern könne diese auch mit einem Klick in Virtual Reality-Brillen wie dem Cardboard nutzen, schreibt Ringier in der Mitteilung dazu am Montag. Die Inhalte liessen sich aber auch klassisch auf dem Smartphone oder neu auch online auf Blick.ch in einem eigenen Navigationsbereich betrachten.

«Für uns ist Virtual Reality ein Game Changer – so wichtig wie die Erfindung des Internets oder des Smartphones. VR wird die Art und Weise, wie wir Bewegtbilder konsumieren, in den nächsten Jahren völlig verändern. Wer in Zukunft mit Videos im Web erfolgreich sein will, der muss auf dieses Thema setzen», wird Sebastian Pfotenhauer, Head of Video bei Ringier, in der Mitteilung zitiert.

BaA-Sonderausgabe über VR

Die Blick-Gruppe feiert die Lancierung der neuen App am Montag mit einer Sonderausgabe des «Blick am Abend», die sich ganz dem Thema Virtual Reality widmet und an den Bahnhöfen in Basel, Bern, Luzern, St.Gallen und Zürich mit gratis Virtual-Reality-Brillen verteilt wird. Google Schweiz stellt Ringier für die Aktion 35’000 Cardboards zur Verfügung.

Produziert wurde die App gemeinsam mit der Netcetera, den Schweizer Spezialisten für Individualsoftware. Hauptsponsoren der Lancierungsaktionen sind nebst Google auch Samsung Gear und die Swisscom. (pd/wid)