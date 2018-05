Radio SRF 2 Kultur: «Blick ins Feuilleton» mit Alexandra Stark

Die Journalistin Alexandra Stark studierte internationale Beziehungen an der Universität St. Gallen und absolvierte die Ringier-Journalistenschule. Sie wirkte als Korrespondentin in Moskau für schweizerische und deutsche Medien. Seit zehn Jahren arbeitet sie als freie Journalistin und als Studienleiterin am MAZ – Schweizer Journalistenschule, mit dem Vertiefungsschwerpunkt Onlinejournalismus, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Wie sieht sie die Medienlandschaft Schweiz und ihre zukünftigen Herausforderungen in Richtung Multimedia, Newsroom, Social Media? Darüber spricht Stark in der Sendung «Blick ins Feuilleton» auf Radio SRF 2 Kultur am Dienstag ab 7.50 Uhr. (pd/cbe)