Ringier: «Blick» widmet Roger Federer Sonderbund

Deniz Yücel

Freier «Welt»-Reporter kurz in Deutschland

Nach kurzem Aufenthalt in Deutschland ist der aus türkischer Haft entlassene Journalist bereits weitergereist.

Der am Freitag aus türkischer Haft entlassene «Welt»-Journalist Deniz Yücel hat Deutschland nach kurzem Aufenthalt wieder verlassen. Via Twitter teilte er am Samstagnachmittag mit: «Ich bin nicht in Deutschland. Aber ich bin unter Freunden.»