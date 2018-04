Zürcher Presseverein: Boas Ruh in den Vorstand gewählt

An der Generalsversammlung des Zürcher Pressevereins im Hotel «25hours» haben die Mitglieder am Mittwoch Boas Ruh neu in den Vorstand gewählt. Der in Thayngen aufgewachsene Journalist hat Erfahrungen beim «Landboten», «Watson», SRF und den «Schaffhauser Nachrichten» gesammelt. Nach seinem Praktikum bei persoenlich.com wechselte er zur «Neuen Zürcher Zeitung». Heute arbeitet er als Chef vom Dienst in der Nachrichtenredaktion der NZZ.

Als neuer Präsident wurde Janosch Tröhler gewählt, wie es auf der Webseite des Zürcher Pressevereins heisst. Er arbeitete für «10vor10», die «Zürcher Regionalzeitungen» und die «Schaffhauser Nachrichten». Heute ist er als Projektmanager Editorial für die Blick-Gruppe tätig und betreibt ehrenamtlich das Online-Magazin negativewhite.ch.

Auf die Generalsversammlung hin traten drei bisherige Vorstände zurück: Präsident Christian Maurer («Blick»), Dominik Stroppel (SRF) und Dagmar Appelt («Landbote»). Für zwei weitere Jahre wiedergewählt wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Franca Siegfried (SAGW), Angela Allemann (Freie), Jonas Gabrieli («Landbote»), Daniel F. Koch («Schaffhauser Nachrichten») sowie Fabienne Köchli (SRF), die weiterhin als Vizepräsidentin und Quästorin amtet. Zwei Plätze im Vorstand sind damit vakant.

Die Generalversammlung hat ferner sämtlichen Traktanden zugestimmt. Die Rechnung und das Budget 2018 wurden genehmigt. (pd/cbe)