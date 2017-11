Medienart: Brigit Langhart wird Partnerin des Verlags

Brigit Langhart, langjährige Unternehmerin mit der Home Food Media GmbH, wird Partnerin der Medienart AG und verstärkt das Team als Publizistische Leiterin. Mit den beiden bisherigen Aktionären Jürg Rykart und Valentin Kälin wird Medienart weitere Geschäftsfelder anbieten und das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln, wie es in einer Mitteilung heisst.

Langhart beteiligt sich zu gleichen Anteilen an Medienart. Sie wird ihre Leidenschaft für Food und Home und die Erfahrung in der Medienproduktion einbringen und weitere Geschäftsfelder aufbauen. Mit dem Eintritt von Langhart will Medienart «Le Menu» mit neuen Geschäftsfeldern weiterentwickeln und ein Paket neuer Services für Kunden und Leser anbieten. «Le Menu» wird damit als Marke, welches für die Freude am Kochen und der Kochkompetenz vermittelt, weiter gestärkt, wie es weiter heisst.

Medienart ist Herausgeberin von «Le Menu», der Kochzeitschrift für die deutsche und französische Schweiz. Gemäss Mach-Basic 2017-2 erreicht das monatlich erscheinende Magazin 307’000 Leser. (pd/cbe)