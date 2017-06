Die «BZ Berner Zeitung», der «Tages-Anzeiger» und die «Tribune de Genève» führen in ihren Mobile-Apps ab sofort einen personalisierten Service ein: Den Nutzerinnen und Nutzern werden drei Artikel vorgeschlagen, die aufgrund des bisherigen Leseverhaltens besonders interessant sein könnten und seit dem letzten Start der App erschienen sind, heisst es in einer Medienmitteilung von Tamedia.

Für die Umsetzung der «Was Sie verpasst haben»-Funktion wurde ein Algorithmus entwickelt, der das Leseverhalten der Nutzerinnen und Nutzer in anonymisierter Form analysiert und dann entsprechende Artikel vorschlägt. «Was Sie verpasst haben» wird aktiv, sobald man die neueste App-Version heruntergeladen hat. Die Funktion sei mit Nutzerinnen und Nutzern im Vorfeld ausgiebig getestet worden und werde auch nach der Lancierung auf Basis von Benutzerinteraktionen kontinuierlich weiterentwickelt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Tamedia ist schweizweit nicht der einzige Verlag, der an personalisierten Services arbeitet. Die NZZ-Mediengruppe testet seit dem Frühjahr eine personalisierte News-App in der Beta-Phase (persoenlich.com berichtete). Das Projekt mit dem Namen «Companion» wurde in Zusammenarbeit mit der Digital News Initiative von Google lanciert und schliesst Ende Juli ab.

Bei Tamedia soll die neue personalisierte Funktion verlagsintern auf weitere Plattformen ausgeweitet werden. Nach BZ, Tagi und TdG werde sie mit den nächsten Updates der Apps im Laufe des Sommers auch bei «24 heures», «BZ Langenthaler Tagblatt», «Berner Oberländer», «Thuner Tagblatt», «Der Landbote» sowie «Zürcher Unterländer» und «Zürichsee-Zeitung» eingeführt. (pd/wid)