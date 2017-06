TV-Rechte: Champions League bald nur auf Teleclub?

Champions-League-Spiele können offenbar bald nicht mehr im Schweizer Fernsehen verfolgt werden: Die Fernsehrechte am europäischen Fussballwettbewerb sollen ab der Saison 2018/19 an den Pay-TV-Sender Teleclub gehen, wie der «Blick» am Dienstag berichtete. «In der Schweiz läuft das Ausschreibungsverfahren für die Saisons 2018/19 bis 2020/21 weiterhin. Zu laufenden Verfahren nimmt die SRG generell keine Stellung», erklärt Adrian Ehrbar, Leiter Marketing und Kommunikation der Business Unit Sport bei der SRG, gegenüber persoenlich.com. Gleich tönt es bei Bezahlsender Teleclub: «Zu laufenden Verhandlungen geben wir keine Auskunft», sagt Claudia Lässer, Programmleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung bei Teleclub, auf Anfrage.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Fussballspiele der Champions League in Deutschland und Österreich ab 2018 nicht mehr im Free-TV laufen werden. ZDF und ORF seien bei der Rechtevergabe leer ausgegangen, hiess es in einem «Tages-Anzeiger»-Artikel aus der vergangenen Woche.

Interessant: Anfang Mai traten Marco Streller und Raphael Wicky aufgrund ihrer Tätigkeit beim FC Basel als Fussball-Experten bei SRF zurück. Während Wicky zuletzt die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft begleitete, amtete Streller als Champions-League-Experte. Ersetzt wurden die beiden Ex-Fussballer damals nicht (persoenlich.com berichtete). Besteht zwischen diesem Entscheid und der Rechtevergabe der Champions League ein Zusammenhang? «Nein. Wie damals erklärt, sahen wir schlicht keinen Handlungsbedarf», sagt Lino Bugmann, Mediensprecher SRF Sport, auf Anfrage von persoenlich.com. (tim)