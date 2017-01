Das Ende von L'Hebdo: Chappatte zeichnet zum Abschied

Der Westschweizer Karikaturist Patrick Chappatte hat für die «Le Temps» die Einstellung der Zeitschrift «L'Hebdo» visuell verarbeitet. Die Zeichnung zeigt, wie zwei Journalisten mit Schaufeln in einem Grab stehen und denken «Le journalisme, c'est savoir creuser». Auf dem Grabstein steht «L'Hebdo 1981 bis 2017».

Mort de @lhebdo - © Chappatte dans Le Temps, Suisse pic.twitter.com/jb5n1Zo13E — Dessins de Chappatte (@chappatte) 23. Januar 2017

In der Deutschschweiz kennt man Chappatte von seinen scharfsinnigen Karikaturen in der «NZZ am Sonntag». In einem Interview mit persoenlich.com, welches kürzlich erschienen ist, sagte er zum Entstehungsprozess seiner Zeichnungen: «Ich kreiere die Cartoons in einem kollaborativen Prozess zusammen mit den Redaktionen und nutze das Feedback, um zu sehen, was wie wirkt».

Da «L'Hebdo» und «Le Temps» seit Sommer im selben Newsroom arbeiten, erhielt Chappatte für diese Karikatur wohl Feedback von direkt betroffenen Personen. (wid)