TagesWoche: Chefredaktor Christian Degen nimmt den Hut

Die Basler «TagesWoche» (TaWo) braucht bereits wieder eine neue Leitung: Christian Degen hört nach gut einem Jahr als Chefredaktor und Geschäftsleiter wieder auf, wie einem am Donnerstagnachmittag geposteten Text der TaWo-Onlineausgabe zu entnehmen ist.

Degen beende sein Engagement auf eigenen Wunsch. Hintergrund seien «unterschiedliche betriebsinterne Auffassungen über die weitere Entwicklung der ‹TagesWoche›», hiess es mit Dank für seine Leistung. Der Verwaltungsrat werde «in Kürze» über Degens Nachfolge informieren.

Degen war per Anfang 2016 zur «TagesWoche» gestossen (persoenlich.com berichtete). Davor war er Chefredaktor der «Coopzeitung» gewesen. Er hatte 2014 an der Universität Leipzig ein Masterstudium in «New Media Journalism» mit einer Arbeit über die «TagesWoche» abgeschlossen.

Unter Degen wurde das Hybridmedium erstmals von einem Chefredaktor und Geschäftsführer in Personalunion geleitet. Dies war mit der 2013 gestarteten Online-First-Strategie begründet worden. Die Printausgabe, die jede Woche den Online-Auftritt ergänzt, erscheint bis heute weiter. Degens Ernennung war ein Köpferollen vorausgegangen. Fünf Stellen wurden abgebaut, zwei davon betrafen das Kulturressort. Marc Krebs erhielt kurz vor Weihnachten von der «Tageswoche» die Kündigung (er leitet ab Juni das Kulturressort der «bz Basel»). Auch Karen N. Gerig räumte ihren Sessel im Kulturteam. Diese Nachricht sorgte in der Region Basel für viel Kritik. Der Satiriker Gabriel Vetter veröffentlichte empörte Zeilen über den Entscheid. (sda/cbe)