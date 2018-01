No Billag: Chefs der SRG erarbeiten Szenarien

Der SRG-Spitze wird immer wieder vorgeworfen, für den Fall einer Annahme von «No Billag» keine Pläne ausgearbeitet zu haben. Das sei nicht der Fall, sagt Vize-SRG-Direktorin Ladina Heimgartner im Interview mit der «Wochenzeitung». «Wir haben in der SRG-Geschäftsleitung natürlich begonnen, Szenarien auszuarbeiten», sagt sie, ohne weitere Details zu nennen. Man könne ja am 5. März nicht sagen: «So, ihr lieben 6000 Mitarbeitenden, jetzt schauen wir mal.» Da müsse schon klar sein, was die nächsten Schritte wären. «Oberstes Ziel wäre, dass das Herunterfahren des Unternehmens geordnet abläuft».

Darüberhinaus zeigt sie sich selbstkritisch. Der Geschäftsleitung sei es nicht gelungen aufzuzeigen, worin der Mehrwert eines öffentlichen Medienhauses bestehte. Die SRG sei gross und komplex – ein Verein mit fünf Unternehmenseinheiten, vier Regional- und sechs Tochtergesellschaften. «Zudem wirken wir vielleicht zu selbstsicher, auch Arroganz wird uns oft nachgesagt. Wenn wir als arrogant empfunden werden, ist das unser Problem, nicht jenes der Leute, die uns so wahrnehmen. Ein öffentliches Medienhaus hat nicht arrogant zu sein – Punkt», sagt die 37-jährige Rätoromanin, die innerhalb der SRG steil Karriere gemacht hat.

Heimgartner kann «No Billag» auch Gutes abgewinnen: «Wir haben noch nie so viel erfahren über uns selber, so viel Selbstreflexion betrieben wie jetzt. Die breite Diskussion, die zurzeit stattfindet, ist eine Chance. Wenn es am 4. März gut geht, dann war das alles durchaus auch positiv». (eh)