Tamedia: Chefwechsel beim Lausanner Druckzentrum

Aufgrund seiner ordentlichen Pensionierung gibt Jürg Vollenweider die Geschäftsführung des Tamedia Druckzentrums Lausanne in Bussigny auf Ende September ab. Seine Nachfolge übernimmt ab 1. Oktober 2017 Sylvain Cognard, der seit 2015 als Leiter Zeitungsproduktion im Druckzentrum Lausanne arbeitet. Dies schreibt Tamedia in einer Mitteilung.

Nach langjähriger beruflicher Selbständigkeit übernahm Jürg Vollenweider Mitte 2015 die Geschäftsführung des Tamedia Druckzentrums Lausanne. Mit seiner grossen Erfahrung und hohen Expertise gelang es ihm innerhalb nur weniger Monate, die Produktion sowie auch die Kosten im Druckzentrum zu stabilisieren und die Qualität deutlich spürbar zu steigern. Ferner hat Vollenweider das junge Führungsteam im Druckzentrum Lausanne aufgebaut und kontinuierlich neue Teammitglieder eingeführt.

Sylvain Cognard ist diplomierter Druckingenieur und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Druckbranche. Ehe er 2015 zu Tamedia wechselte, war er mehrere Jahre als Produktionsleiter im Druckzentrum Courvoisier der Groupe Gassmann in Biel tätig. Davor arbeitete der gebürtige Franzose während zehn Jahren in verschieden Industriebetrieben in Frankreich. Die Unternehmensleitung von Tamedia dankt Jürg Vollenweider für seine Tätigkeit und sein grosses Engagement und wünscht Sylvain Cognard viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben. (pd/wid)