Die Kritik der letzten Tage war heftig. Aber sie kann den Verantwortlichen beim SRF nicht nur ungelegen kommen, denn mittlerweile wissen fast alle im Land: Am Sonntagabend startet die neue Sendung «Arena/Reporter». Am Ausstrahlungstag hatte Rigozzi, die bisher zu den Vorwürfen nicht ausführlich Stellung bezogen hatte, in grossen Interviews Gelegenheit, ihre Sicht aufzuzeigen.

Im «Sonntagsblick» kam die 34-jährige Tessinerin nicht alleine, sondern in Begleitung von Redaktionsleiter Jonas Projer zum Gespräch. Zur Frage, ob Projer als Aufpasser fungiere, sagte sie: «Es ist besser, wenn wir beide da sind. In einem Einzelinterview würde ich gewisse Fragen nicht beantworten können.» Beide bekräftigen gegenüber dem SoBli, dass Rigozzi wegen ihrer Werbeengagements in gewissen, begründeten Fällen in den Ausstand treten würde.

Daneben produzierte Ringier ein Video (vgl. unten). In Bezug auf die Kritik der letzten Tage kritisierte Rigozzi darin, dass über ihre Rolle bei dieser neuen Sendung zu wenig genau berichtet worden sei. «Das hätte ich erwartet», so Rigozzi.

Projer erklärt im Video nochmals, dass Rigozzi als Stimme der Zuschauer engagiert worden war. Wie schon letztes Wochenende bekräftigte er, dass sie mehr als eine Glamour-Frau sei.

Zum Interview mit der «Sonntagszeitung», welches auf tagesanzeiger.ch nachzulesen ist, erschien Rigozzi alleine. Dort sagte sie unter anderem: «Meine Engagements kriege ich nicht aufgrund meiner Schönheit, sondern aufgrund meiner Fähigkeiten. Schönheit ist sowieso subjektiv. Klar kennt man mich aus einem Schönheitswettbewerb von vor elf Jahren. Aber jetzt bin ich ja nicht mehr so jung und knackig wie damals».

Und zu den Werbeengagements meinte sie: «Das Schweizer Fernsehen hat mich nicht engagiert, damit ich meine Bekanntheit steigern kann. Es hat mich angestellt, weil ich bekannt bin».

«Arena/Reporter» läuft heute Sonntag von 21.40 bis 23.10 Uhr auf SRF 1. (eh)