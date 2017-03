Bioterra: Christine Kunovits wird neue Chefredaktorin

Christine Kunovits übernimmt per Mitte Oktober die Chefredaktion sowie die Verlagsleitung des Gartenmagazins «Bioterra», das vom gleichnamigen Verlag herausgegeben wird. Sie folgt auf Doris Guarisco, die im Herbst nach über 20 Jahren beim Gartenmagazin in Pension geht. Wie es in einer Mitteilung heisst, habe Guarisco mit ihrem Know-how und Engagement «Bioterra» als auflagestärkstes Gartenmagazin auf dem Schweizer Zeitschriftenmarkt etabliert.

Christine Kunovits verantwortete während zwölf Jahren das Kochmagazin «Saisonküche» als Chefredaktorin. Sie baute gemeinsam mit ihrem Team den Bereich Auftragsgeschäft im Bereich Kulinarik auf und war seit 2012 Co-Leiterin des Bereichs Magazine & Content der Migros-Medien. Sie verlässt das Unternehmen per Ende März (persoenlich.com berichtete). Die «Saisonküche» wurde mittlerweile durch «Migusto» ersetzt.

Bis zu ihrem Stellenantritt im Oktober wird Kunovits Freelance-Projekte realisieren und sich parallel dazu ins Thema naturnahes, biologisches Gärtnern vertiefen. «Für mich ist es ein grosses Geschenk, nach dem Kochen nun zum zweiten Mal in meinem Leben ein weiteres Hobby mit dem Beruf verbinden zu können», wird Kunovits in der Mitteilung zitiert.

Das Magazin «Bioterra» soll nun laut dem Geschäftsführer Daniel Gürber weiter wachsen und sich vermehrt auch im digitalen Markt breit etablieren. (pd/cbe)