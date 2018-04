Tamedia: Christoph Zimmer geht nach zwölf Jahren

Christoph Zimmer, Leiter Kommunikation & Public Affairs von Tamedia, gibt seine Aufgabe auf eigenen Wunsch Ende Juni 2018 ab, um mit seiner Familie ein Sabbatical im Ausland zu verbringen. «Christoph Zimmer hat über die Jahre immer mehr wichtige Aufgaben übernommen und hervorragend erfüllt. Christoph Tonini und ich haben seine vielfältigen Kompetenzen, seine Kreativität und seine Umsetzungsfähigkeit sowie ganz persönlich die Zusammenarbeit mit ihm sehr geschätzt», wird Pietro Supino, Verleger und Verwaltungsratspräsident, in einer Mitteilung zitiert.

In eigener Sache: Ich übergebe die Leitung Kommunikation @Tamedia an @patrick_matthey und freue mich auf ein Sabbatical mit meiner Familie in Barcelona. Danach ist alles offen. Merci allen, mit denen ich die letzten 12 Jahre zusammenarbeiten durfte! https://t.co/wMKrqNpoIn