Der «Doppelpunkt», laut eigener Beschreibung das Schweizer Magazin für Weltoffene, erhält in Deutschland für einen Juni-Titel die Auszeichnung «Cover des Monats». Der Titel «Der perfekte Kanzlerin» (Heft 23 vom 8. Juni 2017) mit einer Fotomontage aus Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kanzlerkandidat Martin Schulz wurde zum besten Titelbild des Monats Juni 2017 gekürt.



Der «Doppelpunkt» verweist damit laut einer Mitteilung die Titelbilder von «brandeins» und «Spiegel» auf den zweiten und dritten Platz und setzt sich deutlich gegen andere Titel wie «Stern», «GQ» und «Cicero» durch.

In der 39-köpfigen Fachjury von «Cover des Monats» sitzen bekannte Art-Direktoren grosser Agenturen, Verlagsvertreter und Chefredakteure. «Die Schweizer wissen, was die Deutschen wollen...», meint Andrea Biel von der Agentur MW Office in ihrem Juryurteil. Hanna Kamprath, Creative Director bei MEC beurteilt «Bild und Text thematisch voll on Point!» und Andreas Pauli, Chief Creative Officer von Leo Burnett Deutschland bezeichnet das Cover als «einen echten Hingucker».

Seit dem 19. Mai 2017 erscheint der «Doppelpunkt» in einer Deutschland-Ausgabe, die im Einzelhandel und als Abo erhältlich ist. Der «Doppelpunkt» ist eine Wochenzeitschrift für ethischen Lebensstil mit Qualitätsjournalimus, der wirkt, und wird von der Dornbusch Medien AG in Baden herausgegeben. (pd/eh)