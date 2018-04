Sparprogramm der SRG: CVP Stadt Bern will Berner Radiostudio retten

Einen Tag nach der Ankündigung der SRG, einen Umzug des Berner Radiostudios nach Zürich Leutschenbach zu prüfen, gibt es bereits Proteste aus der Politik. Die kommunale CVP lancierte am Donnerstag eine Petition für den Erhalt des Radiostudios Bern.

Mit Konsternation habe die Partei von den Plänen der SRG Kenntnis genommen, das Hauptstadtstudio an der Schwarztorstrasse neu als Bürogebäude nutzen und zahlreiche Journalistinnen und Journalisten nach Zürich Leutschenbach "zwangsumsiedeln" zu wollen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Bern müsse nun zeigen, dass es hinter dem Radiostudio stehe.



Die CVP Stadt Bern wird in den nächsten Tagen im Internet und auch auf der Strasse Unterschriften sammeln. Zu den Erstunterzeichnern gehören nach eigenen Angaben Gemeinderat Reto Nause, die CVP-Stadträte sowie CVP-Präsidentin Sibyl Eigenmann. (sda/maw)