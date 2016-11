SRG: DAB+-Kooperation mit drei Privatradios

Die SRG schuf für drei private Radios in den Gebieten der italienischsprachigen Schweiz und in Graubünden auf ihrem SRG-DAB+Layer Platz, indem sie die Bandbreite der SRG-Sender verringerte. Dies ermöglicht Radio Südostschweiz, radio 3i+ und Radio Fiume Ticino+ die Verbreitung ihrer Programme via DAB+, wie die SRG am Dienstag mitteilte. Radio Südostschweiz sendet ausserdem über das bisherige Verbreitungsgebiet hinaus.

Der technische Unterschied zwischen DAB und DAB+ liegt in der verwendeten Audiocodierung. Die beiden Standards nutzen unterschiedliche Verfahren zur Aufbereitung der Daten vor und nach der Übertragung. DAB+ kann mehr Programme gleichzeitig in besserer Qualität übertragen als DAB und ist damit effizienter. (sda)