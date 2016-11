Bolero: Das Magazin für Mode erhöht Gesamtauflage

Inhaltlich werde das Konzept von Bolero fortgeführt, wie Ringier Axel Springer Schweiz in einer Mitteilung schreibt. Im Fokus stünden auch weiterhin exklusive Reportagen aus der Mode- und Beautywelt und Geschichten über die luxuriösen Seiten des Lebens wie Kultur, Design und «Art de vivre».

Die höhere Auflage solle dazu beitragen, das Profil des Magazins weiter zu schärfen und innerhalb der relevanten Zielgruppe neue Leser zu gewinnen. Als Konsequenz werde das Distributionskonzept leicht angepasst.

Kooperationen mit neuen Partnern ermöglichen zudem das Auflegen des Magazins an Veranstaltungen wie der Design Miami Basel, an der Uhrenmesse Baselworld, im Opernhaus Zürich und an frequenzstarken Orten wie den Flughäfen Zürich und Genf. Ausserdem erhalten Reisende auf Langstreckenflügen in der Swiss Business Class das Magazin künftig als Lektüre.

«Die Redaktionen in Zürich und Lausanne realisieren monatlich mit viel Herzblut eine Zeitschrift mit regionalem Inhalt und internationalem Format. Bolero geniesst auch im Ausland einen erstklassigen Ruf», wird Chefredaktorin Sabina Hanselmann-Diethelm in der Mitteilung zitiert. (pd/clm)