Ringier Axel Springer Schweiz: Das Magazin «L'Hebdo» wird eingestellt

Aufgrund konstant rückläufiger Anzeigen- und Verkaufserlöse bei gleichzeitig schlechten wirtschaftlichen Perspektiven wird die Westschweizer Wochenzeitschrift L’Hebdo per 2. Februar 2017 eingestellt. Dies schreibt Ringier Axel Springer in einer Mitteilung. Dieser Entscheid führe zu einem Stellenabbau im gemeinsam von «L’Hebdo» und «Le Temps» geführten Newsroom sowie im Verlag in Lausanne, von dem 37 Mitarbeitende betroffen seien.

Es werde geprüft, wie weit ein Teil des Stellenabbaus über Frühpensionierungen und interne Aufgabenverschiebungen aufgefangen werden könne, Kündigungen würden jedoch nicht zu vermeiden sein. Für die betroffenen Mitarbeitenden kommt ein flankierender Massnahmenplan zur Anwendung, der sich nach dem bestehenden Sozialplan von Ringier richtet. Das Konsultationsverfahren beginnt am heutigen Montag.

EBITDA seit 2002 negativ

«Wir reagieren mit diesem Entscheid auf die konstant defizitäre wirtschaftliche Situation von L’Hebdo sowie den Umbruch im Werbemarkt», wird Ralph Büchi, Verwaltungsratsdelegierter Ringier Axel Springer Schweiz, zitiert. «L’Hebdo» weise seit 2002 ein negatives EBITDA aus und habe allein in den letzten vier Jahren mehr als die Hälfte des Werbeumsatzes eingebüsst. Man bedauere sehr, dass es trotz diverser konzeptioneller Überarbeitungen und organisatorischer Anpassungen in den letzten 15 Jahren nicht gelungen sei, L’Hebdo auf ein sicheres wirtschaftliches Fundament zu stellen. Umso mehr, als die mit dem Entscheid verbundenen personellen Folgen leider unabwendbar seien.

Die frei werdenden Mittel werden in den Ausbau der Referenz-Tageszeitung «Le Temps» verlagert, heisst es weiter. Die Zeitung sei aufgrund ihrer digitalen Präsenz und dem 2011 eingeführten Online-Abonnementmodell die führende Qualitäts-Tageszeitung in der Westschweiz. Unter anderem sollen Investitionen in neue Geschäfte von «Le Temps» wie das regionale Konferenzgeschäft verstärkt und das «Forum des 100» weiter ausgebaut werden. Zusätzlich lanciert «Le Temps» am 18. Februar 2017 die neue Samstagsbeilage «T», die das Weekend-Angebot für ihre Leserinnen und Leser sowie die Werbekunden umfassend erweitert.

Ringier Axel Springer Schweiz beschäftigt aktuell in der Romandie 212 fest angestellte Mitarbeitende. Die Mitarbeitenden von «L’illustré», «TV8», «Boléro» und «PME Magazine» sind von der Einstellung von «L’Hebdo» nicht betroffen. (pd/wid)