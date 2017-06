Hallo SRF!: Das Publikum als Moderator oder Produzentin

Nachdem das Publikum bereits für Imageclips engagiert wurden (persoenlich.com berichtete) , stellt SRF nun die Hörerinnen, Zuschauer und Onlineuser erneut in den Dienst. Diesmal in den Redaktionen – als Redaktionsmitglied, Themenplanerin, Morgenmoderator oder Produzentin. Insgesamt 16 Redaktionen von SRF nehmen einen solchen Mitarbeiter aus dem Volk auf.

In der Woche vom 9. bis am 13. Oktober ist das Publikum eingeladen, am Radio- und Fernsehprogramm sowie am Onlineangebot von SRF mitzuwirken, heisst es in einer Medienmitteilung von SRF. Unter anderem sollen «Publikumsmitarbeitende», wie SRF sie nennt, eine Ausgabe von «10vor10» realisieren, das Musikprogramm von Radio SRF 3 zusammenstellen oder «SRF Meteo» moderieren.

Programm aktiv mitgestalten

Die einwöchige Aktion findet im Rahmen von «Hallo SRF!» statt. Immer wieder stellte das Publikum im Fernsehen, am Radio oder an den Veranstaltungen Fragen wie: Warum spielt Radio SRF 3 gewisse Titel und andere nicht? Wie gewichten die Nachrichtensendungen die Themen? Weshalb kommt meine Sportart in der Sportberichterstattung immer zu kurz?

Nun öffne SRF für das Publikum die Türen zu verschiedenen Redaktionen, damit «das Publikum Fragen und Kritik, aber auch konkrete Ideen direkt am Ort des Geschehens» einbringen könne. Während der «Hallo SRF!»-Publikumswoche im Oktober erhalten Menschen aus dem Publikum die Gelegenheit, das Programm aktiv mitzugestalten.

Für «SRF Meteo» beispielsweise werden Redaktorinnen und Moderatoren gesucht. Als Produzent von Stefan Büsser lässt sich am Programm von Radio SRF 3 mitwirken. Der «Treffpunkt» von Radio SRF 1 findet live an einem von Publikumsmitarbeitenden gewählten Schauplatz statt – zu einem Thema, das ebenfalls das Publikum setzt. «10vor10» bietet den Publikumsmitarbeitenden die Möglichkeit, ihre Vorstellungen einer Aktualitätssendung der Zukunft umzusetzen.

SRF sucht total rund 50 Personen, die in verschiedenen Bereichen vor und hinter der Kamera zum Einsatz kommen. Ihre Erkenntnisse und auch ihre Kritikpunkte werden im Rahmen der Publikumswoche «Hallo SRF!» in verschiedenen Sendungen thematisiert. Den Schlusspunkt bildet am Freitag, 13. Oktober, auf SRF zwei ein Thementag mit einem Blick hinter die Kulissen der «Hallo SRF!»-Woche – damit erhält das gesamte Publikum besondere Einblicke in die Arbeit, die hinter dem Programm von SRF steckt.

Sämtliche im Rahmen der Publikumswoche offenen Stellen sind unter srf.ch/hallosrf ausgeschrieben. Bewerben können sich alle, die an der Produktion von Radio- und Fernsehsendungen interessiert sind. Auch kritische Stimmen sind selbstverständlich willkommen. (pd/wid)