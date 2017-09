Forbes: Das Wirtschaftsmagazin kommt in die Schweiz

Das internationale Wirtschaftsmagazin «Forbes» expandiert Anfang Oktober mit seiner deutschsprachigen Ausgabe in die Schweiz. Die Marke wolle damit nicht nur einen Beitrag zur Vielfalt in der Schweizer Medienlandschaft leisten, sondern vor allem die Leistungen der Schweizer Wirtschaft international sichtbar machen, heisst es in einer Mitteilung.

Inhaltlich setzt «Forbes» in der Schweiz auf Unternehmertum, Finanzmärkte und Lifestyle. Die eigene wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit stehe für das Medium an erster Stelle, heisst es weiter. Im Rahmen seiner journalistischen Arbeit werde die Redaktion der deutschsprachigen Ausgabe – die sich neben der Schweiz auch auf Baden- Württemberg, Bayern, Liechtenstein, Österreich und Südtirol konzentriert – vom weltweiten Netzwerk unterstützt. Die Büros in Wien und Zürich pflegen einen engen Austausch mit den 27 Partnerredaktionen.

Das monatlich erscheinende, überregionale Printprodukt startet mit einer Auflage von 10'000 Stück in den Schweizer Markt. Zudem wird der Digitalauftritt ausgebaut. Stämpfli steht Forbes als strategischer Partner zur Seite, der das Medium beim Markteintritt unterstützt. (pd/wid)