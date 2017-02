FreeDeniz: Demo gegen die Inhaftierung von Deniz Yücel

Der Korrespondent der deutschen Zeitung «Die Welt» war am Montag nach 13 Tagen im Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft genommen worden. Seine Unterstützer reagieren mit Wut und Enttäuschung auf die Entscheidung der türkischen Justiz und rufen für Dienstag um 16.30 Uhr zu Solidaritätsaktionen mit Autokorsos in zwölf Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf.

Die Proteste finden laut der Mitteilung in Berlin, Bielefeld, Bremen, Frankfurt/Main, Hannover, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Wien, Graz und Zürich statt. In der Schweiz kommen Unterstützer von Yücel am Dienstag um 16.30 Uhr beim Parkplatz Bienen am Letzigrund-Stadion in Zürich zusammen. Auch Velos sind willkommen. Alle Informationen dazu sind auf der Facebook-Seite «Korso4Deniz Zürich» zu finden. (pd/wid)