SVFJ: Denise Bucher ist die neue Präsidentin

Der Schweizerische Verband der Filmjournalistinnen und Filmjournalisten (SVFJ) hat am Donnerstag an seiner jährlichen Mitgliederversammlung in Zürich die Filmwissenschaftlerin und Filmjournalistin Denise Bucher zu seiner neuen Präsidentin gewählt. Sie löst Tereza Fischer ab, die als Präsidentin zurücktritt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bucher stammt aus dem luzernischen Eschenbach. Sie absolvierte von 2001 bis 2003 ein Studium der Fotografie an der Hochschule für Gestaltung in Zürich, bevor sie bis 2008 an der Universität Zürich Germanistik, Allgemeine Geschichte und Filmwissenschaft studierte und ausserdem das Lehrdiplom IGB erwarb.

Nach einigen Jahren als Deutschlehrerin an Gymnasien in Zug und Zürich wechselte Bucher in den Journalismus. Sie arbeitete als Volontärin bei der Konsumentenzeitschrift «saldo», während sie den Diplomlehrgang Journalismus am MAZ in Luzern absolvierte. Danach war sie als freie Journalistin tätig für «Die Zeit», die «NZZ am Sonntag», «Das Magazin» des «Tages-Anzeigers», den «Züritipp», das Filmmagazin «Frame», das «CS-Bulletin» und «Die Weltwoche». Heute gehört sie zum Redaktionsteam des Feuilletons der «NZZ am Sonntag» und des «Frame».

Die SVFJ-Mitgliederversammlung hat den Vorstand in seiner bisherigen Zusammensetzung bestätigt. Er besteht aus Raphaële Bouchet (Genf), Denise Bucher (Zürich), Tereza Fischer (Zürich), Beat Glur (Bern), Stéphane Gobbo (Pully), Madeleine Hirsiger (Zürich), Philipp Portmann (Wettingen) und Marco Zucchi (Lugano). (pd/cbe)