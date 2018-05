Wetter.tv: Der Himmel aus der Sicht von Piloten

«Wetter.tv weiss, was von oben kommt, ‹PilotsEye.tv› weiss, was oben bleibt», heisst es in einer Mitteilung. Ab sofort zeigt Wetter.tv, das Schweizer Wetterfernsehen von Meteorologe Peter Wick, jede Woche neue Folgen von «PilotsEye».

Seit jeher gehört das Wetter zum Fliegen. Auf Wetter.tv bekommt der Zuschauer nun die Möglichkeit, die Atmosphäre einmal aus einer anderen Perspektive zu leben. «Wir freuen uns, dass wir mit ‹PilotsEye› einen neuen Akzent im Programm von Wetter.tv setzen können», wird Peter Wick, CIO von MeteoNews und Programmleiter von Wetter.tv, zitiert. «Neben Talks, aktuellen Vorhersagen und vielfältigen Wetterbildern zeigt der Blick aus dem Cockpit zukünftig die Faszination Wetter von einer weiteren, spannenden Seite.»

«PilotsEye.tv» mache die Faszination Fliegen erlebbar, heisst es weiter. In jeder Folge hat der Zuschauer seinen persönlichen Platz im Cockpit und den besten Rundumblick. So wird der Ablauf vor, während und nach einem Flug miterlebt. «‹PilotsEye.tv› richtet sich an normale Fluggäste und Flugbegeisterte gleichermassen», wird Thomas Aigner, Geschäftsführer von AignerMedia und Produzent von «PilotsEye», zitiert. «Wir zeigen dem Zuschauer erstmals die Welt der Piloten im Cockpit eines Linienflugzeuges in atemberaubenden Bildern und in einer Qualität, als sässe er selbst im Cockpit. Bei ‹PilotsEye› lacht immer die Sonne – spätestens ein paar Minuten nach dem Start und dem Erreichen der Reiseflughöhe.»

Immer dienstags und freitags um 20.35 Uhr und 22.35 Uhr hebt «PilotsEye» auf Wetter.tv ab. Die Sendung ist damit erstmals und exklusiv im Schweizer Fernsehen zu sehen. (pd/cbe)