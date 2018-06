AZ Medien/NZZ Regionalmedien: Der Name des geplanten Joint Venture ist bekannt

Das noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Wettbewerbskommission (Weko) stehende Joint Venture zwischen den AZ Medien und den NZZ-Regionalmedien hat einen Namen. Es wird CH Media heissen, wie die beiden Verlagshäuser in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.

Mit dem Namen wollen AZ Medien und die NZZ-Mediengruppe die Fokussierung des Joint Ventures auf das Mediengeschäft und gleichzeitig auf die Schweiz betonen.



CH Media solle mit über 80 Marken jeden zweiten Einwohner in der Ost-, Nordwest- und Zentralschweiz über Print, Online, TV und Radio erreichen und werde an über 25 Standorten in den Regionen präsent sein. Damit werde CH Media zu den führenden Medienunternehmen in der Schweiz zählen.



Der operative Start von CH Media steht unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Wettbewerbskommission (WEKO).



«Uns war es bei der Erarbeitung des passenden Unternehmensnamens wichtig, einen Namen mit hohem Identifikationsgrad zu wählen. Trotz eigenständigem Auftritt stehen die traditionsreichen Produktmarken des neuen Unternehmens im Vordergrund. Mit CH Media wollen wir ihnen eine gemeinsame Heimat geben», wird Axel Wüstmann, CEO von AZ Medien und designierter CEO von CH Media, in der Mitteilung des Unternehmens zitiert.

Am Donnerstag präsentierten die beiden Verlagshäuser die neue Unternehmensleitung (persoenlich.com berichtete). (pd/maw)